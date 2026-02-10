Famiglia nel bosco lo psichiatra | I bambini stanno male

La famiglia che vive nel bosco continua a tenere banco. I bambini sembrano stare male, ma ancora non si trovano soluzioni definitive. Le autorità sono al lavoro per capire come intervenire e portare aiuto, mentre i genitori restano in silenzio. La situazione resta delicata e preoccupante.

Passano i giorni e non si è ancora sbloccata la situazione di quella che è stata ribattezzata la famiglia nel bosco. Questo mentre tre figli di Catherine e Nathan Trevallion Birmingham che, fino a ottobre, vivevano isolati in un bosco di Palmoli, restano nella casa famiglia di Vasto. Ma come stanno davvero i bimbi? “La certificazione degli specialisti della Asl di Vasto segnala il disagio attuale, comprensibile all’interno di un processo traumatico da separazione da figure genitoriali valide ed affettuose, ma anche la capacità di questi bimbi di reagire. Stanno male, ma restituire loro i genitori potrà curare questa ferita”, dice a LaSalute di LaPresse Tonino Cantelmi, psichiatra e psicoterapeuta specializzato in neurosviluppo, professore dell’Università Gregoriana, nel team dei consulenti dei legali di Catherine e Nathan Trevallion Birmingham. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Lui, lo psichiatra Tonino Cantelmi, si dice preoccupato per come i servizi sociali stanno gestendo il caso dei bambini nel bosco.

La vicenda della famiglia nel bosco, con i bambini ancora nella casa-famiglia di Vasto, non si chiude qui.

