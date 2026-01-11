Bisio geloso di Vanessa Incontrada | Gigi D'Alessio imbarazzato davanti a me sa che sono il suo primo partner

Claudio Bisio ha condiviso a Verissimo un pensiero sulla sua relazione professionale con Vanessa Incontrada, evidenziando una speciale complicità sul palco di Zelig. Durante l’intervista, il conduttore ha scherzato sulla sua “gelosia” nei confronti della collega e ha rivolto una battuta ironica a Gigi D’Alessio, sottolineando il ruolo di primo partner. Un momento di leggerezza che mette in luce il legame tra i protagonisti del mondo dello spettacolo.

