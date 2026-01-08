Jannik Sinner al One Point Slam ma quali amatori potrà affrontare? C’è un uomo di Coppa Davis e uno sparring partner di big

Jannik Sinner parteciperà al One Point Slam di Melbourne, un evento di esibizione innovativo con 48 giocatori e incontri da un solo punto. Tra gli avversari, ci saranno anche un giocatore di Coppa Davis e uno sparring partner di grandi campioni. L’evento si svolgerà il 14 gennaio e prevede premi consistenti, offrendo uno spettacolo singolare nel panorama tennistico internazionale.

Jannik Sinner sarà una delle grandi stelle al One Point Slam che si disputerà mercoledì 14 gennaio sul cemento di Melbourne, la prima edizione di un nuovo evento di esibizione dal meccanismo molto semplice: 48 giocatori ai nastri di partenza, incontri da un solo punto (chi serve si determina attraverso la morra cinese, il comunissimo sasso-carta-forbice) e il vincitore che porterà a casa un milione di dollari australiani (circa 570.000 euro). Il fuoriclasse altoatesino si cimenterà alla Rod Laver Arena insieme ad altri big come lo spagnolo Carlos Alcaraz (numero 1 del mondo), la polacca Iga Swiatek e la statunitense Coco Gauff (rispettivamente numero 2 e numero 3 del ranking WTA), il padrone di casa Nick Kyrgios.

