Bonus animali domestici 2026 come richiederlo e quali sono i requisiti

In Italia, nel 2026, ci sono due bonus dedicati agli animali domestici. Uno è destinato alle persone over 65 con reddito basso, che possono richiedere un contributo per le spese veterinarie. Per ottenerlo, bisogna presentare una domanda seguendo le indicazioni fornite dagli uffici competenti e rispettare alcuni requisiti di reddito e di proprietà dell’animale. Le procedure sono già aperte e molti anziani stanno preparando la documentazione per accedere a questa agevolazione.

Attualmente in Italia sono presenti due differenti bonus animali domestici per il 2026: un contributo specifico erogato alle persone con più di 65 anni con reddito basso;. una detrazione fiscale a cui possono accedere tutti i contribuenti presentando la dichiarazione dei redditi.. Bonus sociale per gli animali domestici. Il bonus sociale animali domestici è stato istituito per sostenere i proprietari senior nell'affrontare le spese per mantenere i propri compagni di vita. Non è una cifra fissa uguale per tutti, messa a disposizione a livello nazionale. L'importo che viene erogato dipende infatti dalla ripartizione dei fondi che le singole Regioni e i Comuni effettuano a livello locale.

