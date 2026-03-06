Meloni sfida i giudici | stop all’arbitrio i figli non sono dello

La presidente del Consiglio ha manifestato il suo disappunto nei confronti della decisione dei giudici dell’Aquila di ordinare l’allontanamento di una madre dai suoi tre figli, definendo l’atto come un esempio di arbitrio. La questione ha suscitato reazioni politiche e pubbliche, evidenziando la tensione tra decisioni giudiziarie e posizioni istituzionali. La vicenda riguarda la separazione di una madre dai suoi figli in circostanze giudiziarie specifiche.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso profondo sconcerto per la decisione dei giudici dell'Aquila che ha ordinato l'allontanamento della madre Catherine dai tre figli, separandoli dalla donna definita ostile e squalificante. Mentre il tribunale motiva il provvedimento con la necessità di proteggere i minori da un ambiente familiare percepito come dannoso, il governo prepara una nuova legge per limitare l'arbitrio giudiziario in materia di affido. Il conflitto si è acceso nel contesto della nota vicenda della famiglia che viveva isolata nel bosco, dove le autorità hanno già allontanato i bambini dal padre e ora li stanno togliendo anche alla madre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Meloni sulla famiglia del bosco divisa, l’attacco ai giudici: «Superati i limiti: i figli non sono dello Stato»È un duro attacco quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni contro i giudici dell’Aquila, dopo che il Tribunale per i minorenni ha...

Famiglia nel bosco, Meloni contro il tribunale: "I figli non sono dello Stato", mentre i giudici definiscono mamma Catherine "ostile e squalificante"In un lungo post pubblicato sui social, la presidente del consiglio commenta gli ultimi sviluppi che hanno portato a separare i bambini dalla loro...

