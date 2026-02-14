Lucio Presta ha rivelato accuse dure contro Sonia Bruganelli nel suo nuovo libro, “L’uragano”. La causa di queste affermazioni sono le conversazioni con Paolo Bonolis, nelle quali Presta afferma che Bruganelli gli avrebbe confessato di aver tradito il suo ex marito più volte. Tra le parole riportate nel libro, Presta cita dettagli specifici di incontri e situazioni che, a suo dire, dimostrerebbero il comportamento dell’attuale opinionista.

Lucio Presta era il manager di Paolo Bonolis, il loro legame non era solo lavorativo, ma anche affettivo, essendo amici molto stretti, ma poi qualcosa si è rotto. Presta nel suo libro L’uragano punta il dito verso l’ex moglie del conduttore, Sonia Bruganelli, che sarebbe colpevole di alcune sue scelte lavorative “errate”. Spiega che prima di Stefano De Martino, i vertici Rai avevano pensato a Bonolis per condurre Affari Tuoi e prendere il posto di Amadeus, ma che la sua ex avrebbe avuto un ruolo importante in questa situazione perché lo avrebbe convinto a rimanere a Mediaset. Ed avrebbe fatto ciò per i suoi interessi personali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Lucio Presta senza freni su Sonia Bruganelli: accuse pesantissime

Lucio Presta ha accusato Sonia Bruganelli di averlo tradito, provocando la rottura con Paolo Bonolis.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Lucio Presta senza filtri, e parole durissime su Stefano De Martino: Non saluto i traditori; De Martino mi ha tradito, Ventura è in balia del marito, Bonolis mi manca: Lucio Presta senza filtri; Lucio Presta senza freni su Amadeus, De Martino, Bonolis e Ventura; Lucio Presta senza freni su Amadeus De Martino Bonolis e Ventura.

Lucio Presta senza filtri, e parole durissime su Stefano De Martino: Non saluto i traditoriSu Stefano De Martino, Presta non ha usato mezzi termini: ... comingsoon.it

Lucio Presta contro tutti: De Martino traditore, Bonolis infelice, che stupidità AmadeusL'agente Lucio Presta, intervistato da Selvaggia Lucarelli, torna a parlare di Stefano De Martino definendolo un traditore ... gossipetv.com

Lucio Presta lancia una bomba e rivela i motivi che avrebbero portato al suo allontanamento dall’amico e suo ex assistito Paolo Bonolis: https://fanpa.ge/TKrMb facebook

La verità notizia è che persino Lucio Presta chiama LA NOVE il canale che invece si chiama IL NOVE #macosadiav x.com