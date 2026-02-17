Sonia Bruganelli rompe il silenzio dopo le accuse di Lucio Presta | i post nelle IG Stories

Sonia Bruganelli si è finalmente espressa pubblicamente dopo le accuse di Lucio Presta, che nel suo libro ha insinuato rapporti extraconiugali. La showgirl ha condiviso alcuni messaggi nelle sue IG Stories, cercando di chiarire la sua posizione. Nei post, ha mostrato una serie di screenshot e parole dirette, senza lasciar spazio a fraintendimenti.

Sonia Bruganelli torna a farsi sentire dopo le dichiarazioni dell'ex agente di Paolo Bonolis, Lucio Presta, che nel libro "L'Uragano – Soli, fulmini e saette" ha parlato delle presunte relazioni extra-coniugali dell'ex moglie del conduttore. La Bruganelli, senza fare nomi, sembra rispondere indirettamente tramite le Storie di Instagram. Citazioni e messaggi dai social: il silenzio parla. Attraverso i repost delle IG Stories delle persone a lei più vicine, Sonia mette in evidenza frasi significative. Una citazione di Confucio, condivisa da Laura Cremaschi, recita: "Non fare del bene se non hai la forza di sopportare l'ingratitudine".