Tre milioni per monorotaie e acquedotto L’investimento del Parco delle Cinque terre

Il Parco delle Cinque Terre ha annunciato un investimento complessivo di circa tre milioni di euro, destinati a migliorare le infrastrutture del territorio. L'intervento comprende due milioni di euro per la realizzazione di nuove linee di monorotaia elettrica, volto a favorire la mobilità sostenibile, e poco più di un milione di euro per l’adeguamento e il potenziamento dell’acquedotto, essenziale per la rete irrigua locale.

Due milioni di euro per la creazione di nuove linee a monorotaia elettrica, e poco più di uno per potenziare la rete irrigua. Nel programma triennale delle opere pubbliche appena approvato dal Consiglio direttivo del Parco nazionale delle Cinque terre c’è una forte spinta verso il sostegno all’agricoltura e alla fruizione turistico ambientale del territorio. L’ente presieduto da Lorenzo Viviani ha inserito i due progetti nel piano, assegnando massima priorità nella realizzazione. I tradizionali trenini a cremagliera sono ormai identificativi di una viticoltura eroica che non si arrende neppure davanti alle pareti scoscese delle colline a picco sul mare delle Cinque Terre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tre milioni per monorotaie e acquedotto. L’investimento del Parco delle Cinque terre Leggi anche: Al via “Cultura Cresce”, Giuli: “Un investimento di 150 milioni per lo sviluppo delle imprese creative del Sud” Leggi anche: Ok al primo stralcio tra un anno. Un investimento da oltre 72 milioni. Cinque piani con tecnologie d’élite La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Tre milioni per monorotaie e acquedotto. L’investimento del Parco delle Cinque terre. Nuovo acquedotto a Burcei, investimento per quasi 3 milioni di euro - Il presidente del Consiglio d'Amministrazione di Abbanoa Giuseppe Sardu e il sindaco Simone Monni hanno presentato la nuova condotta in by- ansa.it È terminata la revisione del veicolo del Marconi Express, collegamento su monorotaia a #Bologna. Con una percorrenza di 650 mila chilometri il mezzo ha trasportato 2 milioni di passeggeri. #infrastrutture #monorotaia https://mobilita.org/2025/12/24/bol - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.