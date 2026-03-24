Sondaggi politici FdI resta primo il Pd secondo | come cambiano le intenzioni di voto dopo il referendum
FdI è primo, con il 29,5%. Il Pd arriva secondo, con il 21,5%, seguito a distanza dal M5S al 12,2%. Forza Italia si è ormai posizionata davanti alla Lega, che arranca al 6,8%. A poche ore dai risultati del referendum sulla giustizia ecco l'ultimo sondaggio Swg. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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