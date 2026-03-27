Sondaggi politici Conte favorito alle primarie con il 36,1% | il consenso si sposta dopo il Referendum

Un recente sondaggio rivela che Giuseppe Conte è in testa tra gli elettori progressisti con il 36,1% delle preferenze, posizionandosi come favorito alle primarie. Dopo il referendum, i sondaggi indicano uno spostamento di consenso, con Conte che mantiene la prima posizione. Contestualmente, Elly Schlein si distingue come figura centrale nel rafforzamento e nella riorganizzazione del centrosinistra.

Secondo il sondaggio Izi, Giuseppe Conte guida le preferenze tra gli elettori progressisti, mentre Elly Schlein svolge un ruolo chiave nel rafforzare e ricomporre il centrosinistra. La partita delle primarie riflette tensioni e rinnovamenti interni al campo politico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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