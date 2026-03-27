Sondaggi Grande Fratello Vip del 27 marzo | chi rischia stasera

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 27 marzo, sono stati resi noti i risultati dei sondaggi riguardanti i concorrenti a rischio eliminazione. Durante la diretta, si è assistito all’uscita di scena di un partecipante, mentre i telespettatori hanno espresso le loro preferenze attraverso i sondaggi, determinando chi potrebbe essere eliminato nelle prossime ore.

Siamo alla resa dei conti. Dopo l’uscita di scena di Dario Cassini nella diretta del Grande Fratello Vip dello scorso 24 marzo, un’eliminazione che ha lasciato l’amaro in bocca a molti e ha ribaltato i pronostici della vigilia, l’attenzione del pubblico è ora tutta proiettata verso l’ appuntamento di stasera, venerdì 27 marzo. La nuova puntata su Canale5 deciderà il destino dei concorrenti in nomination, con un televoto che, pur non essendo eliminatorio, determinerà equilibri di potere decisivi all’interno della Casa. I nominati del 27 marzo. Per capire come si sia arrivati al quartetto attualmente al vaglio del pubblico, è necessario riavvolgere il nastro alla terza puntata. 🔗 Leggi su Dilei.it

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