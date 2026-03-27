Stasera, venerdì 27 marzo 2026, va in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. Durante la serata verranno rese note le nomination, gli eliminati e i risultati dei sondaggi. La trasmissione si svolge in prima serata e prevede momenti dedicati alle votazioni e alle decisioni dei concorrenti.

Stasera, venerdì 27 marzo 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata. Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della quarta puntata del 27 marzo, cosa succederà?. Venerdì 27 marzo 2026 dalle ore 21.20 appuntamento con la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show presentato da Ilary Blasi su Canale 5. La conduttrice ritroverà in studio le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici pronte a commentare e “giudicare” il comportamento dei vips all’interno della casa più spiata d’Italia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 27 marzo. Nomination, eliminati e sondaggi

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