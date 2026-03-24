L’attesa è finita e la tensione nella Casa più spiata d’Italia è ormai incontenibile. Stasera, martedì 24 marzo 2026, le luci dello studio di Canale5 si accenderanno per un appuntamento che non possiamo perdere: la prima vera eliminazione di questa edizione del Grande Fratello VIP. Dopo i primi giorni di convivenza, tra strategie appena accennate, sguardi d’intesa e le immancabili piccole frizioni domestiche, il pubblico è chiamato a emettere il suo primo verdetto insindacabile. Sotto la guida di Ilary Blasi, scopriremo chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco, rinunciando al sogno della vittoria finale. Grande Fratello Vip, chi sono i nominati. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sondaggi Grande Fratello Vip del 24 marzo, chi è l’eliminato di stasera

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