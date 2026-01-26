Inter fiducia a Sommer | a Dortmund tocca ancora allo svizzero

L’Inter si prepara ad affrontare il Borussia Dortmund in Champions League, con Yann Sommer titolare tra i pali. Nonostante alcune difficoltà recenti, il portiere svizzero conferma la sua presenza in una partita importante per il cammino della squadra. La sfida di mercoledì sera rappresenta un’occasione per consolidare la fiducia e dimostrare il proprio valore in un contesto di grande rilevanza europea.

L’ Inter affronterà mercoledì sera il Borussia Dortmund in una sfida decisiva di Champions League con Yann Sommer regolarmente tra i pali, nonostante una fase personale segnata da errori e critiche. Dopo la gara contro il Pisa, condizionata da un clamoroso sbaglio sul primo gol e da un intervento non impeccabile sul secondo, il portiere svizzero è finito nuovamente sotto la lente d’ingrandimento. Eppure, in vista dell’appuntamento europeo al Signal Iduna Park, la scelta è chiara: fiducia confermata. La decisione arriva in un momento complesso. L’ultima prestazione è solo l’episodio più recente di una stagione che, per Sommer, si sta rivelando più difficile del previsto. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Dopo la sconfitta europea, Sommer si rivolge ai propri tifosi e alla squadra attraverso i social, invitando a una reazione.

Yann Sommer, portiere svizzero classe 1988, sembra prossimo alla separazione dall’Inter al termine della stagione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

