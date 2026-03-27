Something Very Bad Is Going to Happen gioca sin dal titolo con l’idea di un destino inevitabile. Eppure, il suo episodio conclusivo riesce a ribaltare continuamente le aspettative dello spettatore. Quello che inizialmente appare come un classico racconto horror – una famiglia inquietante, un possibile rituale, una minaccia esterna – si trasforma progressivamente in qualcosa di più intimo e crudele: una storia sull’amore, sul dubbio e sulla paura di scegliere la persona sbagliata. Il vero “qualcosa di molto brutto” non è un demone nei boschi, ma l’incapacità di riconoscere – o accettare – chi abbiamo accanto. La maledizione: amore, destino e libero arbitrio. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Something Very Bad Is Going to Happen, la spiegazione del finale: quando l’amore diventa una maledizione

Articoli correlati

Something Very Bad is Going to Happen, recensione: una serie che vive di atmosfera e sorpreseDopo Stranger Things, i fratelli Duffer continuano il rapporto con Netflix e producono una serie horror che si regge su un'inquietante sicurezza:...

"Something Very Bad is Going to Happen": il trailer del thriller da non perdere a marzo su NetflixSta per arrivare su Netflix una nuova serie tv pronta a incollarci allo schermo con una storia dalle atmosfere crime horror e un bel po' di misteri...

Someone Younger Loves You So Deeply but It Is Tearing Them Apart || DR. GABOR MATÉ

Tutti gli aggiornamenti su Something Very Bad

Temi più discussi: Something very bad is going to happen, trama e cast della serie tv in uscita oggi su Netflix; Something Very Bad is Going to Happen su Netflix è una serie horror scritta da qualcuno che ama un po' troppo l'horror; Something very bad is going to happen, la serie horror Netflix a tema matrimonio è una seduta psicologica sulla paura di sposare la persona sbagliata; Something Very Bad is Going To Happen è una serie strana ma ti incolla allo schermo.

Something Very Bad is Going to Happen su Netflix è una serie horror scritta da qualcuno che ama un po' troppo l'horrorC'è davvero di tutto nello show prodotto dai fratelli Duffer e nel tentativo di onorare diverse declinazioni del genere dell'orrore viene fuori un pasticcio (o meglio, un pastiche) con alcune cose dav ... wired.it

Something very bad is going to happen , la serie horror Netflix a tema matrimonio è una seduta psicologica sulla paura di sposare la persona sbagliataSerie horror disturbante, Something very bad is going to happen su Netflix è una storia sulla paura di scegliere, sulla fragilità delle relazioni e sull’impossibilità di conoscere davvero l’altro ... vogue.it

Stranger Things è finita da pochi mesi e i Duffer Brothers hanno già un altro successo su Netflix: Something Very Bad Is Going to Happen. L’hai vista Stranger Things è finita da pochi mesi e Matt e Ross Duffer hanno già un altro successo tra le mani. Somethi - facebook.com facebook

Serie horror disturbante, Something very bad is going to happen su Netflix è una storia sulla paura di scegliere, sulla fragilità delle relazioni e sull’impossibilità di conoscere davvero l’altro x.com