Something Very Bad Is Going to Happen la spiegazione del finale | quando l’amore diventa una maledizione

Da cinemaserietv.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Something Very Bad Is Going to Happen gioca sin dal titolo con l’idea di un destino inevitabile. Eppure, il suo episodio conclusivo riesce a ribaltare continuamente le aspettative dello spettatore. Quello che inizialmente appare come un classico racconto horror – una famiglia inquietante, un possibile rituale, una minaccia esterna – si trasforma progressivamente in qualcosa di più intimo e crudele: una storia sull’amore, sul dubbio e sulla paura di scegliere la persona sbagliata. Il vero “qualcosa di molto brutto” non è un demone nei boschi, ma l’incapacità di riconoscere – o accettare – chi abbiamo accanto. La maledizione: amore, destino e libero arbitrio. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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