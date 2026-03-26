Una nuova serie horror, prodotta dai fratelli Duffer e distribuita da una piattaforma di streaming, si basa su un’atmosfera inquietante e sulla presenza di sorprese. La narrazione si sviluppa attorno all’idea che un evento molto negativo sia imminente, mantenendo alta l’attenzione dello spettatore. La produzione segue un precedente di successo dei medesimi autori, che hanno già collaborato con la stessa piattaforma.

Dopo Stranger Things, i fratelli Duffer continuano il rapporto con Netflix e producono una serie horror che si regge su un'inquietante sicurezza: qualcosa di molto brutto sta per accadere. I fratelli Duffer hanno scritto la storia recente di Netflix con Stranger Things, e non saremmo potuti essere più felici di ritrovarli a così breve distanza di tempo, ancora sulla popolare piattaforma streaming ma in un ruolo diverso: in Something Very Bad is Going to Happen, infatti, operano in veste di produttori con la loro Upside Down Pictures per la storia scritta e sviluppata da Haley Z. Boston con Camila Morrone e Adam DiMarco come protagonisti. Un ottimo spunto, atmosfere suggestive, uno sviluppo sorprendente e ricco di svolte impreviste, un buon cast in cui figurano anche Jennifer Jason Leigh e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Something Very Bad is Going to Happen, recensione: una serie che vive di atmosfera e sorprese

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