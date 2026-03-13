Something Very Bad is Going to Happen | il trailer del thriller da non perdere a marzo su Netflix

Su Netflix arriverà a marzo una nuova serie tv che mescola elementi crime e horror, con atmosfere intense e numerosi misteri da scoprire. Il trailer, intitolato

Sta per arrivare su Netflix una nuova serie tv pronta a incollarci allo schermo con una storia dalle atmosfere crime horror e un bel po' di misteri da svelare. Il tutto ambientato la settimana prima di un matrimonio che, come ci anticipa il titolo della serie, andrà male. La serie racconta la storia di due sposi nella settimana che precede le loro nozze che saranno, beh, non proprio fortunate. Dopotutto, il titolo della serie già ci svela cosa accadrà. "Something Very Bad is Going to Happen" arriva su Netflix il 26 marzo 2026. Ricevi ogni venerdi, direttamente nella tua mail, i titoli migliori della settimana. Iscriviti alla newsletter e dimentica le lunghe ricerche per scegliere cosa guardare: da oggi ci pensiamo noi. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

"Something Very Bad is Going to Happen": il thriller horror da non perdere a marzo su NetflixSta per arrivare su Netflix una nuova serie tv pronta a incollarci allo schermo con una storia dalle atmosfere crime horror e un bel po' di misteri...

Netflix, i Duffer presentano Something Very Bad Is Going to Happen: la nuova serie dopo Stranger ThingsI due fratelli creatori dello show con Millie Bobby Brown e Winona Ryder tornano con un nuovo progetto per il piccolo schermo.

Mike Flanagan's The Exorcist (2027) | Unofficial Teaser | Scarlett Johansson

Approfondimenti e contenuti su Something Very Bad

Temi più discussi: Serie Tv, sempre più come vuoi tu; Le serie da vedere a marzo 2026; Le migliori serie tv da guardare a marzo; Le serie TV in uscita a marzo 2026.

Wedding Horror 'Something Very Bad is Going to Happen' Full TrailerWe are still getting married, right? Netflix has revealed their full official trailer for the horror mini-series Something Very Bad Is Going to Happen, an eerie thriller series about getting married ... firstshowing.net

Camila Morrone Has Cold Feet in 'Something Very Bad Is Going to Happen' TrailerCamila Morrone and Adam DiMarco's pending nuptials are doomed from the start in Netflix's upcoming horror miniseries Something Very Bad Is Going to Happen. The official trailer for Haley Z. Boston's ... msn.com

Netflix. . Cosa rende due persone anime gemelle Dai produttori esecutivi di Stranger Things, SOMETHING VERY BAD IS GOING TO HAPPEN, con Camila Morrone e Adam DiMarco, arriva il il 26 marzo! - facebook.com facebook