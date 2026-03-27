Una serie horror in otto episodi, realizzata dai fratelli Duffer e disponibile su Netflix, presenta un'irregolarità nella sua trama. Si tratta di un'incongruenza significativa che non è stata evidenziata dai telespettatori. La produzione ha fornito una spiegazione ufficiale riguardo a questa discrepanza.

La serie horror 'matrimoniale' in otto episodi firmata dai fratelli Duffer contiene un'enorme incongruenza nella trama, ecco la spiegazione. I Duffer Brothers alla prova del nome. Ieri è approdata su Netflix la nuova serie degli autori di Stranger Things, con tutto il carico di aspettative che comporta. Gli otto episodi di Something Very Bad Is Going to Happen sono disponibili in streaming e già molti abbonati si sono dati alle gioie del binge watching, ma lo show conterrebbe un buco di trama che (forse) finora nessuno ha notato. O quasi. Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se volete evitare su Something Very Bad Is Going to Happen Trama completa di Something Very Bad Is Going to Happen . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Something Very Bad Is Going to Happen: il buco di trama dello show Netflix che nessuno ha notato

Articoli correlati

"Something Very Bad is Going to Happen": il thriller horror da non perdere a marzo su NetflixSta per arrivare su Netflix una nuova serie tv pronta a incollarci allo schermo con una storia dalle atmosfere crime horror e un bel po' di misteri...

"Something Very Bad is Going to Happen": il trailer del thriller da non perdere a marzo su NetflixSta per arrivare su Netflix una nuova serie tv pronta a incollarci allo schermo con una storia dalle atmosfere crime horror e un bel po' di misteri...

LE COSE NON DETTE di Gabriele Muccino (2026) - Trailer Ufficiale HD

Approfondimenti e contenuti su Something Very Bad

Temi più discussi: Something very bad is going to happen, trama e cast della serie tv in uscita oggi su Netflix; Something Very Bad is Going To Happen è una serie strana ma ti incolla allo schermo; Something Very Bad is Going to Happen su Netflix è una serie horror scritta da qualcuno che ama un po' troppo l'horror; Something very bad is going to happen, la serie horror Netflix a tema matrimonio è una seduta psicologica sulla paura di sposare la persona sbagliata.

Something Very Bad is Going to Happen su Netflix è una serie horror scritta da qualcuno che ama un po' troppo l'horrorC'è davvero di tutto nello show prodotto dai fratelli Duffer e nel tentativo di onorare diverse declinazioni del genere dell'orrore viene fuori un pasticcio (o meglio, un pastiche) con alcune cose dav ... wired.it

Something Very Bad Is Going to Happen: il buco di trama dello show Netflix che nessuno ha notatoLa serie horror 'matrimoniale' in otto episodi firmata dai fratelli Duffer contiene un'enorme incongruenza nella trama, ecco la spiegazione. movieplayer.it

Stranger Things è finita da pochi mesi e i Duffer Brothers hanno già un altro successo su Netflix: Something Very Bad Is Going to Happen. L’hai vista Stranger Things è finita da pochi mesi e Matt e Ross Duffer hanno già un altro successo tra le mani. Somethi - facebook.com facebook

Serie horror disturbante, Something very bad is going to happen su Netflix è una storia sulla paura di scegliere, sulla fragilità delle relazioni e sull’impossibilità di conoscere davvero l’altro x.com