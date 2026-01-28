Something Very Bad is Going to Happen | il thriller horror da non perdere a marzo su Netflix

A marzo su Netflix arriva una nuova serie tv che promette suspense e tensione. La storia si svolge tra atmosfere crime e horror, con molti misteri da scoprire. Gli appassionati del genere non resteranno delusi.

Sta per arrivare su Netflix una nuova serie tv pronta a incollarci allo schermo con una storia dalle atmosfere crime horror e un bel po' di misteri da svelare. Il tutto ambientato la settimana prima di un matrimonio che, come ci anticipa il titolo della serie, andrà male. La serie racconta la storia di due sposi nella settimana che precede le loro nozze che saranno, beh, non proprio fortunate. Dopotutto, il titolo della serie già ci svela cosa accadrà. "Something Very Bad is Going to Happen" arriva su Netflix il 26 marzo 2026. Ricevi ogni venerdi, direttamente nella tua mail, i titoli migliori della settimana.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Netflix Serietv

I fratelli Duffer tornano a sorprendere i fan con un nuovo horror.

Scopri otto film thriller su Netflix meno conosciuti ma assolutamente da vedere.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Stranger Things 5: Eleven Was Originally Supposed To Lose In The S1 Finale, If Not For Netflix, Die

Ultime notizie su Netflix Serietv

Argomenti discussi: Something Very Bad Is Going to Happen: Netflix mostra la nuova serie horror dei creatori di Stranger Things; Dopo Stranger Things, i Duffer tornano su Netflix con una nuova serie: ecco quando uscirà; Baby Reindeer incontra Stranger Things? Questa nuova serie Netflix unisce in modo inaspettato i due fenomeni; Something Very Bad Is Going to Happen: l’horror più inquietante di Netflix trasforma il matrimonio in un incubo.

Cosa ci aspettiamo da Something Very Bad Is Going to Happen, la serie horror prodotta dai fratelli Duffer di Stranger ThingsDopo Hawkins il duo si occupa di una nuova serie di Haley Z. Boston su due promessi sposi il cui matrimonio naufraga in modi assurdi ... wired.it

Something Very Bad Is Going To Happen: Data e prime foto della nuova serie prodotta dai fratelli DufferCamila Morrone e Adam DiMarco sono i protagonisti di Something Very Bad Is Going To Happen, una nuova serie horror in arrivo su Netflix: ecco quando esce e tutto quello che c'è da sapere. comingsoon.it

Prime immagini di Camila Morrone e Adam DiMarco in “SOMETHING VERY BAD IS GOING TO HAPPEN” serie horror in arrivo su Netflix a partire dal 26 marzo. La serie segue una coppia di sposi nella settimana che precede le loro sfortunate nozze. Nel cast x.com

SOMETHING VERY BAD IS GOING TO HAPPEN. 26 marzo. Non è uno spoiler se è già nel titolo… facebook