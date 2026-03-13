Solidarietà e salute al centro commerciale Collestrada una Raccolta alimentare educativa

Al centro commerciale Collestrada, il Lions Club Perugia Aild Aldo Villani, l’associazione italiana Lions per il diabete Ets, l’Ordine di Malta-Delegazione Umbria, e Dally Therapeutic organizzano una “Raccolta alimentare educativa” per sensibilizzare sulla solidarietà e promuovere la salute. L’evento coinvolge diverse organizzazioni che collaborano per raccogliere alimenti destinati a finalità sociali e assistenziali, con l’obiettivo di sostenere le persone in difficoltà.

L’evento, in programma dalle ore 9 alle 14, è organizzato in collaborazione con dei partner di eccellenza. Possibilità di uno screening glicemico L’evento non sarà una raccolta alimentare tradizionale, ma un’iniziativa educativa volta a sensibilizzare la comunità sull’importanza di un’alimentazione sana e sulla prevenzione del diabete. Tutti coloro che aderiranno all’iniziativa, potranno contribuire raccogliendo generi alimentari a basso indice glicemico, indicati in una apposita nota e, contestualmente, ricevere informazioni su stili di vita salutari. I prodotti raccolti saranno inscatolati e, tramite i volontari dell’Ordine di Malta-Delegazione Umbria, consegnati a famiglie bisognose. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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