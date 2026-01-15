Promettevano lavori a costo zero | maxi truffa su bonus edilizi 5 indagati e oltre 10 milioni sequestrati

Una vasta operazione delle forze dell’ordine di Lucca ha smascherato una truffa legata ai bonus edilizi, con promesse di lavori gratuiti. L’indagine, ancora in corso, ha portato al sequestro di oltre 10 milioni di euro e all’iscrizione nel registro degli indagati di cinque persone. Questa scoperta evidenzia i rischi di frodi nel settore edilizio e l’importanza di affidarsi a canali ufficiali e affidabili.

Lucca, 15 gennaio 2026 – Una " megatruffa " legata ai bonus edilizi è stata scoperta dalla guardia di finanza del comando provinciale di Lucca che sta eseguendo una serie di perquisizioni e sequestri di beni per oltre 10 milioni di euro. Cinque gli indagati accusati, in concorso tra loro, di diverse reati tra cui truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica in certificati. Le indagini, condotte dai militari della tenenza di Castelnuovo Garfagnana, coordinati dalla procura di Lucca, sono partite da alcune querele presentate da neo proprietari di immobili rurali, tutti stranieri in prevalenza sudamericani, che dovevano essere interessati da lavori di ristrutturazione e riqualificazione edile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Promettevano lavori a costo zero: maxi truffa su bonus edilizi, 5 indagati e oltre 10 milioni sequestrati Leggi anche: Roma, maxi-frode sui bonus edilizi, sequestrati 10 milioni di euro Leggi anche: VIDEO/ Maxi-truffa sui bonus edilizi: 14 misure cautelari e sequestri per milioni di euro Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Truffe coi superbonus edilizi a Lucca e altrove: sequestri per oltre 10 milioni; Scoperta a Lucca una frode sui bonus edilizi, in corso sequestri di beni per oltre 10 milioni. Fotografia del 1955, Stati Uniti. Due persone stanno provando delle saune portatili, che promettevano di far dimagrire semplicemente sudando. Questi “armadi termici” erano pensati per chi voleva perdere peso senza sforzo. Si sedeva dentro con la testa fuori facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.