Christian Falocchi torna a volare e conquista il biglietto per gli Europei. Il saltatore in alto bresciano supera 2,28 metri a Herentals, in Belgio, e riscrive il suo record personale dopo quasi una decade. Un risultato che aspettavano in molti, dopo mesi di allenamenti e sacrifici.

Un momento atteso e finalmente arrivato per Christian Falocchi. Il saltatore in alto bresciano decolla a 2,28 con il successo a Herentals, in Belgio, e riscrive il primato personale a nove anni dall’ultima volta. Tre centimetri di progresso dopo una lunga serie di problemi fisici. In gara il lombardo delle Fiamme Oro supera quasi tutte le misure alla prima prova fino a 2,23, poi sbaglia 2,26 e sceglie di passare con l’obiettivo di giocarsi la vittoria nel duello con l’algerino Younes Ayachi. L’azzurro va a segno con l’asticella a 2,28, si ferma dopo il secondo nullo a 2,30 per la rottura di una scarpa ma può gioire per un risultato che vale anche lo standard per gli Europei di agosto a Birmingham. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’azzurro stacca il pass per gli Europei. Il bresciano Falocchi riprende a volare: 2.28 nell’alto in Belgio

Christian Falocchi torna a volare.

