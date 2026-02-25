Lazio | Mattia Pd buoni efamily Regione dia risposta a famiglie

“Un avviso pubblico unico per gli anni 2026 e 2027 per il contributo Efamily destinato ai caregiver, con l’obiettivo di garantire una continuità alle famiglie, e un approfondimento in Commissione Sanità per affrontare finalmente i ritardi nell’erogazione del sostegno alle numerose famiglie di persone con disabilità della nostra regione”. Queste sono, in sintesi, le proposte avanzate dalla consigliera regionale del Partito Democratico del Lazio, Eleonora Mattia, durante il suo intervento in aula nel corso del consiglio regionale del Lazio. Richiesta di Risposte alla Giunta Regionale. “L’assessore regionale alle politiche sociali, Maselli, aveva annunciato la pubblicazione dell’avviso entro il 31 gennaio, ma ad oggi né i pazienti e le loro famiglie né i lavoratori e le lavoratrici che li assistono hanno ricevuto alcun riscontro dalla Regione riguardo ai cosiddetti buoni Efamily per le persone non autosufficienti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

