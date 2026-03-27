Benvenuti in questo episodio di Scusate se musical, dedicato agli Oscar 2026 appena conclusi. Durante la cerimonia si sono alternati momenti di musica e scene cinematografiche che hanno attirato l’attenzione del pubblico. Il film Sinners e le sue due scene musicali sono tra le sequenze che hanno suscitato discussioni e interesse, evidenziando come alcune parti del cinema possano comunicare in modo più diretto di molte premiazioni.

Benvenuti in uno speciale episodio di Scusate se musical, in occasione degli Oscar 2026 che si sono da poco conclusi: perché ci sono film – e scene – che parlano più forte di qualsiasi premio. E uno di questi è Sinners, il film di Ryan Coogler che ha fatto la storia degli Academy Awards 2026 con 16 nomination totali, il record assoluto per un film nella storia degli Oscar, e ha portato a casa quattro statuette, tra cui quella per le Migliori Musiche. Sinners è un horror soprannaturale radicato nella Mississippi del 1932, che intreccia blues, folklore, culture diverse, vampiri e comunità afroamericana in un racconto epico di colpa, eredità e sopravvivenza. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sinners e le due scene musicali che spiegano il film

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