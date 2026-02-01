Scene da film per i furti alle gioiellerie in due centri commerciali in provincia di Firenze

Due centri commerciali in provincia di Firenze sono stati teatro di furti notturni. I ladri hanno messo a segno colpi studiati nei minimi dettagli, facendo perdere le loro tracce prima dell’alba. Le forze dell’ordine stanno indagando, ma ancora non ci sono sospetti ufficiali. La paura tra negozianti e clienti aumenta, mentre si cerca di capire come i malviventi siano entrati e cosa abbiano portato via.

CAMPI BISENZIO – Una notte di furti studiati nei minimi dettagli ha colpito due tra i più importanti centri commerciali dell’area fiorentina. Tra le 3 e le 4,30 del mattino, due gioiellerie sono state svaligiate con modalità operative differenti ma altrettanto spettacolari, mettendo in scacco i sistemi di sicurezza e attivando un’immediata caccia all’uomo da parte dei carabinieri. La prima incursione è avvenuta intorno alle 3 al centro commerciale Iper Tosano di Calenzano. I malviventi sono riusciti a penetrare nella gioielleria Sarni follie d’oro seguendo una via d’accesso insolita: dopo essere saliti sul tetto o nelle intercapedini della struttura, hanno rimosso i pannelli di copertura del soffitto calandosi all’interno del negozio.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti su Firenze Campi Bisenzio

Nella notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio, due gioiellerie nei centri commerciali di Calenzano e Campi Bisenzio sono state svaligiate.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Firenze Campi Bisenzio

Argomenti discussi: Fantozzi, la scena più disturbante dei suoi film ha ancora senso? Da rivedere su Netflix o Prime Video; Marty Supreme, 10 curiosità sul biopic sportivo con Timothée Chalamet; Cameron Diaz torna in un nuovo film per Prime Video! Tutti i dettagli; Il film 2 cuori e 2 capanne è uno stereotipo al cubo. Della commedia all'italiana non conserva proprio nulla.

In centro... scene da film. La città si trasforma in setSi ripete oggi l’evento dei commercianti del Ccn Massa da Vivere ‘Ciak! Si gira’. Sono 12 gli spezzoni di pellicole famose reinterpretate dalle compagnie teatrali. I commercianti trasformano il centro ... lanazione.it

Scene da film horror a Foggia, anziana imbavagliata e rapinata in casa. Tutto pianificato da un conoscente, 5 arrestiSono accusate di aver commesso, nel pomeriggio del 21 ottobre 2024, una rapina ai danni di una 84enne foggiana: per questo motivo cinque persone sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di ... affaritaliani.it

Gran parte delle scene del film è stata girata proprio a Tivoli, confermando ancora una volta il forte legame tra il territorio tiburtino e le produzioni cinematografiche nazionali Tibur Film Commission - facebook.com facebook