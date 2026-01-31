A vivere peggio le scene di sesso nei film sono gli attori perché hanno paura che possa avvenire qualcosa li vedi che sono in sbattimento | così Miriam Leone
Miriam Leone commenta le scene di sesso nei film, dicendo che gli attori vivono peggio la situazione perché sono spesso tesi e impauriti, anche se spesso si vede che sono in difficoltà. La sua collega Stefano, invece, sottolinea che con il partner ogni volta si divertono a mettersi alla prova, creando momenti spontanei e sorprendenti in scena.
“ Con Stefano è bello perché ogni volta che succede ci lanciamo una piccola sfida, dove sappiamo che ci sorprenderemo l’un l’altra e porteremo in scena qualcosa che ci sorprenderà. Infatti alla fine di ogni scena piangiamo, ci abbracciamo, ci tiriamo pugnetti, ci diciamo ‘ma questa dove l’hai tirata fuori?'”: Stefano è Stefano Accorsi e chi parla è Miriam Leone che è stata ospite di Gianluca Gazzoli al BSMT. Una lunga chiacchierata, come sempre accade al podcast del volto Rai, durante la quale Leone ha parlato di molte cose, non ultimo il film Le Cose non Dette, di Gabriele Muccino, nel quale è tornata appunto a recitare con Accorsi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Miriam Leone
“Scene di sesso? Con Stefano Accorsi litigammo per girarne una. Sono più imbarazzanti per gli uomini che per le donne”: la rivelazione di Miriam Leone
Miriam Leone condivide dettagli sul set e sulla sua esperienza nel mondo del cinema, evidenziando le dinamiche tra attori durante le scene di sesso e il lato meno noto della recitazione.
Miriam Leone e le scene di sesso: "Più imbarazzante per gli uomini che per le donne". E racconta di una lite con Stefano Accorsi
Miriam Leone, nota attrice e ex Miss Italia, ha condiviso riflessioni sulle scene di sesso nei suoi ruoli, sottolineando che spesso risultano più imbarazzanti per gli uomini.
Ultime notizie su Miriam Leone
Argomenti discussi: Boati e paura, la frana continua. A Niscemi peggio del Vajont; Comunicazione Italiana; Niscemi peggio del Vajont, il disastro annunciato e il sonno della politica; ‘Tre regole infallibili’: crescere senza modelli, amare senza istruzioni.
“Possiamo ricominciare, ogni giorno”. Miriam Leone su amore, bugie e sulla voglia di fuggire facebook
Stasera a #SplendidaCornice sarà con noi Miriam Leone. Appuntamento su @RaiTre alle 21.15. Non mancate! #GeppiCucciari #Geppi #MiriamLeone #Rai3 #lecosenondette x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.