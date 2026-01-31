A vivere peggio le scene di sesso nei film sono gli attori perché hanno paura che possa avvenire qualcosa li vedi che sono in sbattimento | così Miriam Leone

Miriam Leone commenta le scene di sesso nei film, dicendo che gli attori vivono peggio la situazione perché sono spesso tesi e impauriti, anche se spesso si vede che sono in difficoltà. La sua collega Stefano, invece, sottolinea che con il partner ogni volta si divertono a mettersi alla prova, creando momenti spontanei e sorprendenti in scena.

