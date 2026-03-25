Nel torneo di tennis, Jannik Sinner si appresta a disputare la semifinale, puntando a conquistare il Sunshine Double. Per arrivarci, ha dovuto superare una serie di partite, tra cui quella contro un giovane americano, Michelsen, vinta grazie a un livello di gioco elevato nei momenti chiave. La sfida successiva si prepara ad essere decisiva per il percorso nel torneo.

Ci è voluto il massimo rendimento nei momenti decisivi per battere il giovane americano Michelsen agli ottavi: ora il numero 20 del mondo per continuare a sognare Sinner ha sofferto più del previsto ma alla fine è riuscito a oltrepassare anche l'ostacolo Michelsen ottenendo un posto nei quarti di finale del torneo di Miami, dove ha già fatto tre finali, due perse e una vinta nel 2024 contro Dimitrov. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Tiafoe, match in programma giovedì 26 marzo alle ore 18. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. Provala gratis e scopri i trend e le... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Tiafoe, Jannik si gioca semifinale e Sunshine Double: il pronostico

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