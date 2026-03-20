Dopo aver vinto a Indian Wells, Jannik Sinner torna in campo a Miami e affronta il bosniaco Dzumhur nel suo primo match del torneo. La partita segna l'inizio della corsa per il Sunshine Double per il tennista italiano, che cerca di consolidare la propria posizione nel circuito ATP. L'incontro si svolge sul campo principale e vede Sinner scendere in campo per la prima volta in questa fase del torneo.

Dopo il successo di Indians Wells, l'azzurro torna in campo e debutta a Miami contro il bosniaco: un confronto inedito a livello di tornei Atp Jannik Sinner torna in campo a Miami dopo il trionfo di Indian Wells in finale contro Medvedev: per l'azzurro è inizata proprio dal Master 1000 in California la rincorsa al primo posto del ranking, occupato adesso da Carlos Alcaraz. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Dzumhur in programma sabato 21 marzo alle ore 16. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. Provala gratis e scopri i trend e le scommesse di valore di oggi! Jannik la settimana scorsa ha vinto per la prima volta Indian Wells, l'unico Master 1000 sul cemento che mancava nel suo palmares. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Dzumhur, per Jannik inizia la corsa per il Sunshine Double: il pronostico

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