L’Australian Open 2026 entra nel vivo con le semifinali che promettono grande spettacolo. Sinner e Djokovic si preparano a sfidarsi, mentre Alcaraz e Zverev si contendono l’accesso alla finale. La giornata si presenta ricca di tensione e attesa, con i quattro favoriti pronti a lanciare l’assalto decisivo verso il titolo.

Definito il tabellone delle semifinali dell’ Australian Open 2026. Tra gli azzurri, solo Jannik Sinner è riuscito a superare i quarti, battendo con un netto 6-3, 6-4, 6-4, in poco meno di due ore e mezza di gioco, lo statunitense Ben Shelton. Lorenzo Musetti è stato invece costretto al ritiro per infortunio nella sfida contro Novak Djokovic, in un match che sembrava ormai indirizzato dalla parte del toscano, avanti 6-4, 6-3 nei primi due set. Niente derby italiano dunque, con Sinner che affronterà Nole per l’11esima volta in carriera. L’altra semifinale sarà invece tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, rispettivamente vincitori contro il padrone di casa Alex De Minaur e l’americano Learner Tien. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Australian Open 2026, le semifinali Sinner-Djokovic e Alcaraz-Zverev: quando giocano e precedenti

Venerdì 30 gennaio gli appassionati di tennis potranno seguire due semifinali degli Australian Open 2026.

Questa mattina a Melbourne, Lorenzo Musetti affronterà Novak Djokovic negli ottavi di finale degli Australian Open.

Argomenti discussi: Australian Open 2026, gli italiani in campo: il programma del 26 gennaio · Tennis ATP e WTA; Australian Open, Alcaraz ok. Sinner, Musetti e Darderi: ottavi lunedì; Australian Open 2026, notte da big a Melbourne: Gauff, Swiatek e Djokovic; Australian Open, diretta: Musetti batte Sonego. Avanti Darderi, Djokovic troppo forte per Maestrelli.

Australian Open 2026, le semifinali Sinner-Djokovic e Alcaraz-Zverev: quando giocano e precedentiDefinito il tabellone delle semifinali dell'Australian Open 2026. Tra gli azzurri, solo Jannik Sinner è riuscito a superare i quarti, battendo con un netto ... lapresse.it

Australian Open 2026: Sabalenka-Svitolina e Pegula-Rybakina, di semifinali e di storieQuattro giocatrici e un punto comune: nessun set perso. Le semifinali degli Australian Open 2026, in campo femminile, segnano la quinta volta negli Slam ... oasport.it

Il quarto di finale degli Australian Open 2026 tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic resterà nella memoria per il dramma sportivo e l’incredibile fair play andato in scena sulla Rod Laver Arena. In un match che l’azzurro stava dominando, un infortunio improvvis - facebook.com facebook

MUSETTI: “CONOSCO ABBASTANZA BENE IL MIO CORPO E SONO PIUTTOSTO SICURO CHE SIA UNO STRAPPO” Musetti stava incantando l’Australian Open. Poi, improvvisamente, la speranza si è trasformata in un’amara delusione. L’infortunio musc x.com