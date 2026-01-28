Australian Open 2026 le semifinali Sinner-Djokovic e Alcaraz-Zverev | quando giocano e precedenti

Da lapresse.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Australian Open 2026 entra nel vivo con le semifinali che promettono grande spettacolo. Sinner e Djokovic si preparano a sfidarsi, mentre Alcaraz e Zverev si contendono l’accesso alla finale. La giornata si presenta ricca di tensione e attesa, con i quattro favoriti pronti a lanciare l’assalto decisivo verso il titolo.

Definito il tabellone delle semifinali dell’ Australian Open 2026. Tra gli azzurri, solo Jannik Sinner è riuscito a superare i quarti, battendo con un netto 6-3, 6-4, 6-4, in poco meno di due ore e mezza di gioco, lo statunitense Ben Shelton. Lorenzo Musetti è stato invece costretto al ritiro per infortunio nella sfida contro Novak Djokovic, in un match che sembrava ormai indirizzato dalla parte del toscano, avanti 6-4, 6-3 nei primi due set. Niente derby italiano dunque, con Sinner che affronterà Nole per l’11esima volta in carriera. L’altra semifinale sarà invece tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, rispettivamente vincitori contro il padrone di casa Alex De Minaur e l’americano Learner Tien. 🔗 Leggi su Lapresse.it

australian open 2026 le semifinali sinner djokovic e alcaraz zverev quando giocano e precedenti

© Lapresse.it - Australian Open 2026, le semifinali Sinner-Djokovic e Alcaraz-Zverev: quando giocano e precedenti

Approfondimenti su Australian Open 2026

Quando Sinner-Djokovic e Alcaraz-Zverev, Australian Open 2026: orari semifinali, tv, streaming

Venerdì 30 gennaio gli appassionati di tennis potranno seguire due semifinali degli Australian Open 2026.

Musetti-Djokovic: quando giocano, orario e precedenti dei quarti degli Australian Open. Chi vince trova Sinner o Shelton

Questa mattina a Melbourne, Lorenzo Musetti affronterà Novak Djokovic negli ottavi di finale degli Australian Open.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Alcaraz vs Sinner | Six Kings Slam 2025 Final | Tennis Talk Preview & Prediction

Video Alcaraz vs Sinner | Six Kings Slam 2025 Final | Tennis Talk Preview & Prediction

Ultime notizie su Australian Open 2026

Argomenti discussi: Australian Open 2026, gli italiani in campo: il programma del 26 gennaio · Tennis ATP e WTA; Australian Open, Alcaraz ok. Sinner, Musetti e Darderi: ottavi lunedì; Australian Open 2026, notte da big a Melbourne: Gauff, Swiatek e Djokovic; Australian Open, diretta: Musetti batte Sonego. Avanti Darderi, Djokovic troppo forte per Maestrelli.

australian open 2026 leAustralian Open 2026, le semifinali Sinner-Djokovic e Alcaraz-Zverev: quando giocano e precedentiDefinito il tabellone delle semifinali dell'Australian Open 2026. Tra gli azzurri, solo Jannik Sinner è riuscito a superare i quarti, battendo con un netto ... lapresse.it

australian open 2026 leAustralian Open 2026: Sabalenka-Svitolina e Pegula-Rybakina, di semifinali e di storieQuattro giocatrici e un punto comune: nessun set perso. Le semifinali degli Australian Open 2026, in campo femminile, segnano la quinta volta negli Slam ... oasport.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.