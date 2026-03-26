Sinner-Tiafoe oggi in tv ATP Miami 2026 | orario programma streaming

Oggi in televisione si tiene il match tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Miami 2026. Dopo aver superato gli ottavi, il tennista italiano ha avuto un giorno di riposo prima dell’incontro contro il giocatore statunitense, classificato al 19° posto nel seeding. La partita si gioca nel contesto del torneo ATP a Miami.

Dopo il tour de force a cui è stato sottoposto tra sedicesimi ed ottavi del torneo ATP Masters 1000 di Miami, l’azzurro Jannik Sinner, ha goduto di un giorno di riposo prima dei quarti di finale, che opporranno il numero due del mondo allo statunitense Frances Tiafoe, numero 19 del seeding. Il match dei quarti di finale che vedrà protagonista il tennista azzurro e lo statunitense, infatti, aprirà il programma di domani, giovedì 26 marzo, sullo Stadium, e si giocherà a partire da lle ore 18.00 italiane: Sinner ha vinto quattro dei cinque precedenti, anche se l’ultimo risale al 2024. La sfida che vedrà protagonista Jannik Sinner nei quarti di... 🔗 Leggi su Oasport.it

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