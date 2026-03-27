Un incidente a Mykonos nel 2019 ha causato la morte di un giovane poliziotto romano di 29 anni, avvenuto durante una vacanza con amici e colleghi. Attualmente, un collega che guidava il quad al momento dell’incidente è sotto indagine, e una perizia potrebbe influenzare lo sviluppo delle indagini. Le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire le circostanze della vicenda.

Abbiamo incontrato il cast del GialappaShow. Arriva Fabrizio Corona. Giulia Vecchio sarà Iva Zanicchi: tutte le novità La vittima, un agente in servizio a Roma, era in vacanza. Il suo corpo è finito contro una parete rocciosa. La svolta nelle indagini dopo una perizia Una perizia potrebbe portare a una svolta nelle indagini sulla morte di Simone Scipio, il poliziotto romano che ha perso la vita a 29 anni in un incidente col quad nel 2019 a Mykonos, dove era in vacanza con amici e colleghi. A guidare il mezzo sarebbe stato proprio un collega di Simone, ora indagato per omicidio stradale. L'incidente costato la vita a Simone Scipio è avvenuto il 20 luglio 2019. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Simone Scipio morto in un incidente a Mykonos, indagato il collega poliziotto che guidava il quad

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