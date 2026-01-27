Pusher ucciso a Rogoredo da un poliziotto la rabbia del Sap | Un altro collega indagato mentre svolge il proprio servizio

In seguito all’uccisione di Abderrahim Mansouri a Rogoredo, si susseguono reazioni da parte delle istituzioni e dei sindacati di polizia. L’evento ha sollevato interrogativi sulla gestione delle operazioni di contrasto allo spaccio e sulle implicazioni legali. Questa vicenda evidenzia le tensioni tra le forze dell’ordine e la comunità locale, sottolineando l’importanza di mantenere un equilibrio tra sicurezza e rispetto dei diritti.

Milano, 27 gennaio 2026 – Il giorno dopo l ’uccisione di Abderrahim Mansouri, marocchino 28enne membro della famiglia che da tempo governa lo smercio di droga in zona Rogoredo, da parte di un poliziotto nel corso di uno dei consueti controlli anti spaccio, arrivano le prese di posizione, oltre che della politica, anche dei sindacati di polizia. Il Segretario Generale del Sap, Stefano Paoloni. “Ancora una volta nell'esercizio delle nostre funzioni e obbligati all'uso delle armi è scattato in automatico il cosiddetto atto dovuto e il collega che a Milano ha dovuto esplodere un colpo d'arma da fuoco durante un servizio antidroga, colpendo mortalmente un cittadino nordafricano che impugnava una pistola poi risultata essere a salve, è stato indagato". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sparatoria a Rogoredo, Sala sul pusher ucciso: Bisogna capire la dinamica. No allo scudo penaleIl sindaco di Milano ha commentato quanto accaduto lunedì pomeriggio ai margini del boschetto della droga di Rogoredo, vicino all'arena di Santa Giulia ... milanotoday.it

Abdherraim Mansouri, chi era l'uomo ucciso a Rogoredo: i precedenti per spaccio e rapina, l'aggressione a un carabiniereIl 28enne, appartenente a una famiglia nota nell'ambiente della droga, non aveva mai fatto richiesta di permesso di soggiorno. Aveva scontato una pena per spaccio nel carcere di Cremona. Altre denunce ... milano.corriere.it

Regolamento di conti nel bosco della droga delle Groane: pusher di 24 anni ucciso a colpi di fucile milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Tg3. . È indagato per omicidio volontario il poliziotto che a Milano ha sparato e ucciso un giovane nordafricano durante un controllo antidroga. La vittima aveva una pistola che poi si è rivelata innocua perché a salve. - facebook.com facebook