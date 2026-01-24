Del Vecchio indagato per un incidente in Ferrari | avrebbe obbligato un dipendente a dire che guidava lui

Leonardo Maria Del Vecchio, proprietario di Luxottica, è stato iscritto nel registro degli indagati a Milano per un incidente avvenuto sulla tangenziale. L'indagine riguarda presunte omissioni di soccorso e la sostituzione di persona, poiché si sospetta che abbia costretto un dipendente a dichiarare di essere lui alla guida della Ferrari coinvolta.

Leonardo Maria Del Vecchio, proprietario di Luxottica, è indagato a Milano per omissione di soccorso e sostituzione di persona dopo un incidente sulla tangenziale a bordo di una Ferrari.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leonardo Maria Del Vecchio indagato per un incidente stradale in FerrariLeonardo Maria Del Vecchio è sotto indagine per un incidente stradale avvenuto a bordo di una Ferrari.

Leggi anche: Alessandro Sdoia morto nell’incidente in A1, indagato per omicidio stradale l’autista del tir: lo avrebbe tamponato

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Del Vecchio jr indagato dopo l’incidente in Ferrari: Costrinse un dipendente a mettersi al volante; Leonardo Maria Del Vecchio indagato per un incidente stradale in Ferrari; Leonardo Maria Del Vecchio compra la maggioranza del gruppo editoriale di Giorno, Nazione, Resto Del Carlino…; Mps, battaglia nel cda: ancora una settimana per decidere su Lovaglio.

Del Vecchio indagato per un incidete in Ferrari: avrebbe obbligato un dipendente a dire che guidava luiLeonardo Maria Del Vecchio, proprietario di Luxottica, è indagato a Milano per omissione di soccorso e sostituzione di persona dopo un incidente sulla ... fanpage.it

Leonardo Maria Del Vecchio indagato per un incidente stradale in FerrariSecondo l'accusa dopo il sinistro avrebbe chiamato un suo dipendente spacciandolo per il guidatore. Ma le telecamere lo hanno sbugiardato. Le accuse sono sostituzione di persona e omissione di soccors ... msn.com

Del Vecchio jr indagato dopo l’incidente in Ferrari: “Costrinse un dipendente a mettersi al volante” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

La separazione delle carriere è un vecchio progetto che punta a indebolire le tutele dei cittadini comuni a favore dei potenti. Trasformare il PM in un accusatore sul modello americano significa creare un sistema dove la difesa diventa un lusso per pochi. Difen - facebook.com facebook