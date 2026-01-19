Castel San Giorgio Sicura 2025 | finanziato il progetto di sicurezza urbana e videosorveglianza

Il Comune di Castel San Giorgio ha ottenuto un finanziamento per il progetto “Castel San Giorgio Sicura 2025”, volto al miglioramento della sicurezza urbana attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza. L’obiettivo è rafforzare la tutela dei cittadini e delle aree pubbliche, garantendo un ambiente più sicuro e controllato. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo e tutela del territorio comunale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Castel San Giorgio ottiene un importante finanziamento nell’ambito del progetto “Castel San Giorgio Sicura 2025”, finalizzato al potenziamento della sicurezza urbana e all’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale. Il progetto, per un importo complessivo di 110.000,00 euro, è finanziato a valere sulle risorse dell’Asse 2 – Azione 2.1 del POC Legalità. Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha trasmesso in data 16 gennaio la comunicazione ufficiale di ammissione a finanziamento, unitamente al relativo decreto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Castel San Giorgio Sicura 2025: finanziato il progetto di sicurezza urbana e videosorveglianza Castel San Giorgio, colline in sicurezza: barriere paramassi anche nel tratto Capoluogo–Cortedomini

A Castel San Giorgio, la sicurezza delle colline si rafforza con l'installazione di barriere paramassi lungo il tratto Capoluogo–Cortedomini. Un intervento strategico, volto a ridurre il rischio idrogeologico e proteggere la comunità, risultato di una pianificazione accurata e di una collaborazione efficace tra istituzioni e uffici comunali. Un passo importante per garantire tranquillità e tutela del territorio.

