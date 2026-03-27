Sicurezza stradale Bettoni | Nessuno può chiamarsi fuori

Una campagna sulla sicurezza stradale promossa dall'Automobile Club Italiano si concentra su sensibilizzazione, educazione e rispetto delle norme. La figura di un rappresentante dell'ente ha dichiarato che nessuno può considerarsi esente dalla responsabilità in materia di sicurezza stradale. L'iniziativa mira a coinvolgere tutti gli utenti della strada, ribadendo l'importanza di comportamenti corretti e consapevoli.

Sensibilizzazione, educazione e rispetto delle regole: questi i pilastri della campagna sulla sicurezza stradale promossa da ACI. Ne ha parlato Valerio Bettoni, presidente provinciale e regionale ACI, intervistato da BergamoNews. L’impegno dell’ACI sul tema è il risultato di un percorso iniziato anni fa. Questo il pensiero di Bettoni: “Non si poteva e non si può rimanere indifferenti di fronte a una grave emergenza come quella della strada con gli incidenti, i feriti e purtroppo i lutti che purtroppo continuano ad interpellarci”. Da qui la decisione di ampliare il raggio d’azione dell’ente verso un lavoro più ampio di sensibilizzazione sul territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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