Incidente stradale sulla Statale 693 | furgone finisce fuori strada ma all' arrivo dei soccorsi non c' è nessuno

Un incidente sulla Statale 693 tra Cagnano Varano e San Nicandro Garganico ha coinvolto un furgone che è uscito dalla strada. Al momento dell’arrivo dei soccorsi, il veicolo risultava abbandonato e senza persone a bordo. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause e la dinamica dell’accaduto.

Sono in corso le indagini dei carabinieri sul 'misterioso' incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 22 gennaio, sulla strada Statale 693, tra i comuni di Cagnano Varano e San Nicandro Garganico. Protagonista del sinistro, un furgone che, per ragioni da accertare, è finito.

