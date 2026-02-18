E purtroppo ci risiamo, ne abbiamo parlato prima che uscisse, ma non potevamo evitare di riparlarne anche ora, dopo averlo visto. E sí, immaginate bene, sto parlando del nuovo film, adattamento di “Cime Tempestose”, che è un esempio perfetto di come si possa prendere un romanzo feroce, tormentato, disturbante e svuotarlo fino a ridurlo a un esercizio di stile. Non faccio quasi mai recensioni negative, l’ultima risulta al film di Angelo Duro, ma qui la trovo NECESSARIA. Doveva essere una reinterpretazione, è diventato una caricatura. Una parodia patinata, infantile, superficiale e incredibilmente indelicata. 🔗 Leggi su 361magazine.com

"Cime Tempestose" che poteva benissimo chiamarsi "Chanel n°5" e non si sarebbe accorto nessuno.

“Cime tempestose” non è esattamente Cime tempestoseL’adattamento di “Cime Tempestose” di Emerald Fennell con Margot Robbie e Jacob Elordi si prende molte libertà rispetto al romanzo originale.

