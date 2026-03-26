È stata approvata un’ordinanza speciale in Umbria che stanzia 50 milioni di euro destinati a Cascia, Norcia e Preci. Il finanziamento coprirà la progettazione di interventi su edifici pubblici simbolici, infrastrutture, muri di contenimento e sottoservizi. Questi interventi riguardano principalmente opere di prima fase volte a sostenere le comunità locali colpite.

Nuova Ordinanza speciale per Cascia, Norcia e Preci, grazie alla quale sarà finanziata la progettazione di primo livello di nuovi interventi su edifici pubblici simbolici, infrastrutture essenziali, muri di contenimento e sottoservizi: opere fondamentali per la vita delle comunità umbre. Lo rende noto il Commissario per la ricostruzione. La somma aggiuntiva stanziata finanzia la progettazione di nuovi interventi per 5,043 milioni di euro, pari al 10% del valore stimato complessivo di oltre 50 milioni. Nel Comune di Norcia sono previsti sette interventi, tra cui il capannone comunale, l’ex pescheria, Palazzo Accica, il complesso di Porta Romana e il deposito Santa Scolastica, per un importo complessivo di circa 30,7 milioni di euro, con 2. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Ricostruzione in Umbria: via libera a 50 milioni di euro per Cascia, Norcia e Preci

Articoli correlati

Ricostruzione, l'Umbria accelera: 50 milioni per 72 opere e fondi per le chiese del sisma 2023Dalla Madonna della Neve a Santa Teresa degli Scalzi: stanziati i fondi (max 10% del valore) per la progettazione degli interventi nelle zone di...

Ricostruzione e rilancio dei territori, altri 50 milioni di euro: dalle strade, ai palazzi fino alle rocche storicheAltri 50 milioni per la ricostruzione sismica in Umbria, sia per l'area del cratere che per quei comuni esterni che hanno subito danni minori ma...

Tutti gli aggiornamenti su Ricostruzione in Umbria via libera a 50...

Temi più discussi: Montebibico e Bazzano Inferiore. Via agli interventi alle ex scuole; Caro energia: cantieri PNRR e ricostruzione a rischio in Umbria, benzina con primi cali e distributori in regola; Foligno, si disegna il nuovo volto post sisma di quattro scuole; Edilizia umbra in allarme: Costi fuori controllo mettono a rischio cantieri PNRR e ricostruzione.

Ricostruzione sismica stanziati nuovi fondi per Umbria verdeLa nuova ordinanza speciale finanzia i progetti di primo livello per opere pubbliche e infrastrutture nei borghi umbri ... valnerinaoggi.it

Via libera al nuovo Piano di ricostruzione delle opere pubblicheLa Cabina di coordinamento sisma ha dato il via libera al nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche in Umbria che prevede quest'anno risorse per 50 milioni e 500.423,37 euro. (ANSA) ... ansa.it

Una “bomba di rabbia” pronta ad esplodere La ricostruzione dell’omicidio e il profilo dell’indagato nelle carte d’indagine - facebook.com facebook

Leao smentisce la Gazzetta: Rafa risponde sui social e nega la ricostruzione sul confronto con Allegri x.com