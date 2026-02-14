La gestione del gas metano e i rischi per la sicurezza l' Nbcr dei pompieri a lezione all' Amg

L’Nbcr dei pompieri si è concentrato sulla gestione del gas metano in un'esercitazione svolta presso le cabine di distribuzione dell’Amg Energia, coinvolgendo tecnici e operativi. Durante le due giornate di formazione, i vigili del fuoco hanno osservato da vicino le procedure di sicurezza e le tecniche di intervento in caso di emergenza. Un dettaglio concreto riguarda la simulazione di una perdita di gas, che ha permesso ai partecipanti di mettere in pratica le misure di sicurezza previste.

Due giorni di formazione per i vigili del fuoco dello speciale nucleo negli impianti del Monte Grifone e di Bellolampo che alimentano le utenze della città e di alcuni comuni della provincia Attività formativa nelle cabine in cui arriva il gas metano destinato alla città. È la due giorni, appena conclusa, che ha visto assieme Amg Energia, società partecipata del Comune che si occupa del servizio di distribuzione gas oltre che di pubblica illuminazione ed energia, e una delegazione del Nucleo regionale avanzato Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico) del Comando dei vigili del fuoco di Palermo.