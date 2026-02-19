Sicurezza Sicilia | Regione e Guardia Costiera uniscono le forze per affrontare sfide marittime e flussi migratori

Da ameve.eu 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Sicilia e la Guardia Costiera hanno deciso di collaborare più strettamente per migliorare la sicurezza in mare. La causa di questa iniziativa è l’aumento di incidenti e sbarchi di migranti lungo le coste siciliane. Questa mattina, a Palazzo d’Orléans, il presidente Schifani e il comandante Liardo hanno firmato un accordo che prevede più pattuglie e controlli nelle zone più a rischio. L’obiettivo è prevenire incidenti e garantire un intervento più rapido in caso di emergenze marittime. La collaborazione si concentra soprattutto sui punti più trafficati dell’isola.

Schifani e Liardo a Palazzo d’Orléans: rafforzata la collaborazione per la sicurezza marittima siciliana. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto giovedì 19 febbraio 2026 a Palazzo d’Orléans l’ammiraglio ispettore capo Sergio Liardo, comandante generale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto sulle sfide legate alla sicurezza marittima e alle attività della Guardia Costiera nel territorio siciliano, con particolare attenzione alla protezione delle coste e al contrasto all’illegalità. Un confronto strategico per il Mediterraneo.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

