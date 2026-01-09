Città di Castello 400mila euro dalla Regione per la messa in sicurezza della strada Lerchi–Monte Santa Maria Tiberina

La Regione Umbria ha destinato 400mila euro al Comune di Città di Castello per interventi di messa in sicurezza della strada Lerchi–Monte Santa Maria Tiberina. L’intervento mira a ridurre i rischi legati all’instabilità del territorio e migliorare la sicurezza della viabilità comunale, in particolare nelle zone soggette a criticità idrogeologiche. L’investimento rientra nelle azioni di tutela e tutela del territorio regionale.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.