Città di Castello 400mila euro dalla Regione per la messa in sicurezza della strada Lerchi–Monte Santa Maria Tiberina
La Regione Umbria ha destinato 400mila euro al Comune di Città di Castello per interventi di messa in sicurezza della strada Lerchi–Monte Santa Maria Tiberina. L’intervento mira a ridurre i rischi legati all’instabilità del territorio e migliorare la sicurezza della viabilità comunale, in particolare nelle zone soggette a criticità idrogeologiche. L’investimento rientra nelle azioni di tutela e tutela del territorio regionale.
La giunta regionale dell’Umbria ha assegnato un finanziamento di 400mila euro al Comune di Città di Castello per un intervento di messa in sicurezza della viabilità comunale, in un’area interessata da criticità legate al rischio idrogeologico. Le risorse sono destinate alla sistemazione del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Dalla Regione 2,45 milioni di euro per la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare pubblico
Leggi anche: Fiumicino, messa in sicurezza di via Monte Cadria: presentata una mozione in Regione
Domenica 18 gennaio Città di Castello - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.