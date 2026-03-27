Treno Sicilia Express per Pasqua biglietti in vendita dalle 11,30 di sabato 28 marzo

I biglietti del Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione in collaborazione con Fs Treni Turistici Italiani, saranno disponibili a partire da domani, sabato 28 marzo, alle 11,30. La vendita era stata inizialmente programmata in una data diversa, ma è stata posticipata per motivi tecnici e amministrativi. La corsa è dedicata al periodo pasquale e mira a facilitare il ritorno di pendolari e turisti.

La Regione comunica la data dopo lo slittamento di una settimana per motivi tecnici e amministrativi. Ecco come fare per acquistarli. Schifani: "Prosegue il nostro impegno per garantire il diritto alla piena mobilità dei siciliani" Posticipata per motivi tecnici e amministrativa, adesso c'è la data ufficiale. Saranno messi in vendita da domani, sabato 28 marzo, alle 11,30 i biglietti del Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione, in collaborazione con Fs Treni Turistici Italiani, per favorire il rientro di quanti vivono al nord, in occasione del prossimo periodo festivo. In un primo momento l'avvio della vendita era stato programmato per sabato 22 marzo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Treno Sicilia Express per Pasqua, biglietti in vendita dalle 11,30 di sabato 28 marzo Articoli correlati Torna il Sicilia Express, da sabato 28 marzo in vendita i biglietti per il treno speciale di PasquaLa partenza da Torino è fissata per il 2 aprile, con tappe finali a Palermo e a Siracusa; il ritorno è programmato per il successivo 7 aprile. Sicilia Express a Pasqua 2026 da Torino a Messina, biglietti in vendita dal 22 marzo: orari, prezzi e fermateTorna il Sicilia Express da Torino a Messina(Palermo: 550 posti con biglietti da 29. Tutti gli aggiornamenti su Treno Sicilia Express Temi più discussi: A Pasqua torna il Sicilia Express: finanziato il treno per i siciliani che vivono nel resto d'Italia; A Pasqua torna il treno Sicilia Express: biglietto a prezzo contenuto per tornare a casa dal Nord; Sicilia Express, vendita biglietti dal 22 marzo: prezzi e percorso del treno per Pasqua; Sicilia Express, posticipata l'apertura della vendita dei biglietti per il treno speciale - AgrigentoNotizie. Sicilia Express: da sabato 28 marzo in vendita i biglietti per il treno speciale di Pasqua(FERPRESS) – Palermo, 27 MAR – Saranno messi in vendita da domani, sabato 28 marzo, alle 11,30 i biglietti del Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione, in collaborazione con FS Treni ... ferpress.it Sicilia Express, da sabato in vendita i biglietti per il treno speciale di PasquaSicilia Express Sicilia Express, il treno low cost partirà da Torino e dopo diverse ... msn.com 2 e 7 aprile, in treno sul «Sicilia Express» a prezzo speciale x.com Il treno straordinario Sicilia Express fermerà anche a Parma - facebook.com facebook