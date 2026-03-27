Sicilia Express | biglietti in vendita per il treno speciale di Pasqua da domani sabato 28 marzo

Da domani, sabato 28 marzo alle 11:30, saranno in vendita i biglietti per il Sicilia Express, un treno speciale organizzato dalla Regione in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani. Il servizio è stato annunciato come un collegamento straordinario per il rientro in Sicilia durante il periodo pasquale. La vendita dei biglietti sarà disponibile a partire da questa data e ora.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un collegamento straordinario per rientrare in Sicilia. A partire da domani, sabato 28 marzo alle ore 11,30 saranno disponibili i biglietti per il Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di agevolare il rientro in Sicilia di chi vive al Nord durante le festività pasquali. Schifani: “Un aiuto concreto per tornare a casa”. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha sottolineato come il servizio rappresenti un’opportunità concreta per centinaia di siciliani che desiderano trascorrere le vacanze in famiglia. Ha... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Dal 28 marzo biglietti per il Sicilia Express: treno speciale per Pasqua da Torino a Palermo e Siracusa. https://www.freepressonline.it/2026/03/27/sicilia-express-da-domani-via-ai-biglietti/ #Sicilia #Treni #Pasqua #Mobilità #Trasporti - facebook.com facebook