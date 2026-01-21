Giochisti o risultatisti? Mourinho chiude il dibattito così

Nella conferenza stampa prima della partita contro la Juventus, l’allenatore del Benfica José Mourinho ha affrontato il dibattito tra giochisti e risultatisti. Rispondendo alle domande dei giornalisti, ha sottolineato che questa divisione è priva di senso, affermando che solo chi non ha mai seduto su una panchina può fare questa distinzione. La sua posizione chiarisce la sua visione del calcio, più concentrata sui risultati che sulle teorie tattiche.

Il tecnico del Benfica José Mourinho nella conferenza stampa della vigilia del match contro la Juventus ha risposto così in merito al dibattito: "Solo chi non ha mai messo il 'culino' su una panchina fa questa distinzione". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

