Chi ha ragione tra giochisti e risultatisti? Alla fine vince sempre il talento

Tra i tanti spunti offerti da Como-Milan, il più interessante nasce da Cesc Fabregas: "Se giochiamo dieci partite come questa, vinciamo otto volte e mezza". Un’iperbole, ma è probabile che il tecnico spagnolo ne sia intimamente convinto. Il Como, in effetti, ha dominato gran parte della gara e tutte le statistiche. Ma ha perso. Spiegare il risultato attaccandosi al caso, agli episodi o alla fortuna di Allegri sarebbe fuorviante. Fabregas non l’ha fatto, ma ha sottolineato come quello del Milan sia stato il trionfo della mentalità risultatista su quella giochista. Uscendo da queste definizioni (esiste un allenatore che non vuole vincere?) e allargando il discorso, la frase di Cesc da cui siamo partiti è la perfetta sintesi della guerra di religione tra due categorie di tecnici: gli esteti e i pratici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

