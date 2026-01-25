Suo marito coinvolto in una rapina Colpo da 30mila euro ma lei non ci casca Arrestato truffatore ad Ancona

Una donna di Ancona ha dimostrato lucidità e fermezza evitando di cadere in una truffa orchestrata dal marito, coinvolto in un tentativo di rapina da 30 mila euro. Già in passato aveva riconosciuto e scongiurato un raggiro con la tecnica del finto carabiniere. Recentemente, le forze dell’ordine hanno arrestato un truffatore, confermando l’efficacia della sua attenzione e attenzione ai dettagli.

ANCONA - Tempo fa aveva già sventato un tentativo di truffa con la tecnica del finto carabiniere. Non c'era cascata, mantenendo al telefono lucidità e determinazione. L'altro giorno ha affrontato un'altra insidia. Come è finita? In arresto c'è finito un 35enne napoletano, accusato di truffa aggravato. L'uomo, rinchiuso nel carcere di Montacuto, è stato bloccato dagli agenti della Squadra Mobile sotto il portone dell'anziana, la 78enne Mary Raschia, ex parrucchiera. Aveva appena ritirato un bottino da 30mila euro, tra gioielli in oro e diamanti. Si era presentato alla porta della donna spacciandosi per un carabiniere incaricato di verificare il malloppo di una presunta rapina.

