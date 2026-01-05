Colpo fallito alle Poste di Ottaviano | fanno saltare in aria il bancomat ma non riescono a portarlo via

Nella notte, a Ottaviano in provincia di Napoli, un tentativo di furto presso l’ufficio postale ha portato all’esplosione dell’ATM. Gli autori dell’atto, dopo aver fatto saltare in aria il bancomat, non sono riusciti a sottrarre il denaro. L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di avviare le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Tentato assalto nella notte a Ottaviano, in provincia di Napoli, dove ignoti hanno fatto esplodere l’ATM dell’ufficio postale senza riuscire a portare via il denaro. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 4 del mattino in via Luigi Carbone 3. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata, allertati dopo la segnalazione . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

