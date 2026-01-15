Il suo cane viene ucciso donna incinta si sente male | la corsa in ospedale poi la tragedia

A Merine, frazione di Lizzanello in provincia di Lecce, si è consumata una tragedia che ha coinvolto una donna incinta e il suo cane. Un episodio di aggressione tra animali ha avuto conseguenze serie, portando la donna a sentirsi male e a essere trasportata in ospedale. Un evento che mette in luce le conseguenze degli incidenti tra cani e l’impatto sulla vita delle persone coinvolte.

Una tragedia sconvolgente arriva da Merine, frazione di Lizzanello, in provincia di Lecce, dove un episodio di aggressione tra cani si è trasformato in un dramma umano. Una donna di 49 anni, incinta al terzo mese di gravidanza, ha perso il bambino che portava in grembo dopo aver assistito alla morte del proprio bulldog, ucciso da un altro cane. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe assistito in diretta alla scena dell’ attacco violento, rimanendo profondamente scossa. Subito dopo l’aggressione, la 49enne si è sentita male ed è stata trasportata d’urgenza all’ ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è stata ricoverata nel reparto di Ostetricia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

