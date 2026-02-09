Viareggio 40enne sosta sui binari e blocca i treni Traffico ferroviario in tilt

Questa mattina, a Viareggio, un uomo di 40 anni si è messo sui binari e ha impedito il passaggio dei treni. La circolazione sulla linea tra Viareggio e Lucca è rimasta bloccata per ore, creando disagi tra i pendolari e i viaggiatori. La polizia è intervenuta sul posto per cercare di calmare l’uomo e ripristinare la situazione.

Viareggio (Lucca), 9 febbraio 2026 – Sostando sui binari, un 40enne ha di fatto bloccato il traffico ferroviario sulla linea Viareggio-Lucca. E’ successo nella giornata del 9 febbraio. Un uomo sui binari al passaggio a livello sulla via Aurelia Sud al Varignano di Viareggio ( Lucca) ha costretto nel pomeriggio di oggi a bloccare il transito dei treni sulla linea ferroviaria Viareggio- Lucca, ma anche dei convogli provenienti da Pisa. L'uomo, un 40enne, di origine marocchina, si è poi allontanato ma è stato rintracciato dalla polizia ferroviaria intervenuta insieme con una volante del commissariato ed è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viareggio, 40enne sosta sui binari e blocca i treni. Traffico ferroviario in tilt Approfondimenti su Viareggio Lucca Firenze, stop all’Alta velocità per una persona investita sui binari: traffico ferroviario in tilt e ritardi fino a due ore A Firenze, il traffico ferroviario dell’Alta velocità ha subito un’interruzione a causa di un incidente sui binari presso la stazione di Rifredi. Muore sui binari. Treni in tilt per ore Una tragedia si è verificata nei pressi di Avenza, dove un uomo senza dimora è stato investito da un treno in transito da Roma a Genova. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Il disastro ferroviario di Viareggio Ultime notizie su Viareggio Lucca Argomenti discussi: Rappresentativa Serie D, arriva una sconfitta contro la Roma nel secondo test verso Viareggio. Viareggio, colpito alla testa con un mattone in testa dopo una liteViareggio, 13 ottobre 2025 - Lite in strada a Viareggio, 40enne portato in codice giallo in ospedale dopo essere stato colpito con un mattone alla testa. È accaduto ieri intorno alle 22 in piazza ... lanazione.it Arezzo: arrestato 40enne, spacciava davanti alla figlia piccola seduta con lui in auto https://www.firenzepost.it/2026/02/06/arezzo-arrestato-40enne-spacciava-davanti-alla-figlia-piccola-seduta-con-lui-in-auto/ Cronaca, Top News, arezzo, arrestato, carabinieri, facebook Allagamenti segnalati a Viareggio (LU) a causa delle forti precipitazioni in corso. Foto di Roberta Marchi. Segnalato un accumulo pluviometrico di 40 mm. x.com

