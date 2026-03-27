Venerdì 27 marzo, intorno alle 11.30, la capitaneria di Venezia è stata informata dai vigili del fuoco del rovesciamento di un mototopo nel canale della Giudecca, vicino a Riva delle Zitelle. La guardia costiera ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Nessuna informazione ufficiale sulla presenza di persone coinvolte o sui danni causati dall’incidente.

Oggi, venerdì 27 marzo verso le 11.30, la guardia costiera di Venezia ha ricevuto dai vigili del fuoco la segnalazione del ribaltamento con i membri dell'equipaggio a bordo: tutti salvi. In acqua materiale edile recuperato dai sommozzatori perché potenzialmente rischioso: avviata un'inchiesta dall'autorità marittima Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 27 marzo, verso le 11.30, la guardia costiera di Venezia ha ricevuto dai vigili del fuoco la segnalazione del rovesciamento di un mototopo per il trasporto di merci nel canale della Giudecca, all’altezza di Riva delle Zitelle. L’unità, che trasportava tubi “Innocenti” destinati al montaggio di impalcature per lavori edilizi lungo la riva, si è capovolta per cause in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Si rovescia un "topo" nel canale della Giudecca, la capitaneria indaga

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